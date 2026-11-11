Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   One youth killed, three injured in collision between two bikes

Rudraprayag News: दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत, तीन घायल

Wed, 11 Nov 2026 06:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 11 Nov 2026 06:44 PM IST
विज्ञापन
One youth killed, three injured in collision between two bikes
अगस्त्यमुनि। देवनगर बनियाड़ी में मंगलवार देर रात दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद श्रीनगर रेफर किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर ऋतिक (24) निवासी जखनोली और विपिन निवासी तिलनी सवार थे। दूसरी बाइक पर राहुल (26) और संजय नेगी निवासी पेलिंग परकंडी सवार थे। देवनगर बनियाड़ी हुई दुर्घटना के बाद चारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि पहुंचाया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉ. हेमा असवाल ने बताया कि संजय नेगी की हादसे में मौत हो गई थी वहीं ऋतिक के सिर पर गंभीर चोट होने के कारण उसे श्रीनगर रेफर किया गया। अन्य दो घायलों का भी प्राथमिक उपचार किया गया किया। वह अब खतरे से बाहर है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed