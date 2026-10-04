Rudraprayag News: लिंचोली में मिला यात्री का पर्स जवान ने लौटाया

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रुद्रप्रयाग। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के लिंचोली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवान प्रदीप को एक यात्री का पर्स मिला। पर्स में जरूरी सामान और दस्तावेज थे। जवान ने पर्स के स्वामी की तलाश कर उसे सुरक्षित यात्री को लौटा दिया। पर्स मुजफ्फरपुर, बिहार निवासी सुनील कुमार चौधरी का था। पर्स मिलने पर उन्होंने रुद्रप्रयाग पुलिस और उत्तराखंड पुलिस का आभार जताया। संवाद