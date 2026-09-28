Rudraprayag News: मार्ग के लिए धरना जारी

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चोपता। तुंगनाथ -मोहनखाल -किणझानी-चोपता सड़क की मांग के लिए तुंगनाथ संघर्ष समिति का आंदोलन सोमवार को लगतार 45वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने शासन-प्रशासन और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश नेगी ने बताया कि सड़क की मंजूरी तक किसी भी हाल में आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। धरना देने वालों में समिति के सचिव वासुदेव नेगी, उपाध्यक्ष दीपक थपलियाल, सहसचिव अध्यक्ष धर्मेंद्र बिष्ट, कोषाध्यक्ष राजीव नेगी, प्रकाश लाल, विनोद लाल मौजूद रहे। संवाद

फाेटो