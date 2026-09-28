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Rudraprayag News: पीएचसी उच्चीकरण के लिए क्रमिक अनशन पर डटे

Mon, 28 Sep 2026 07:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 28 Sep 2026 07:18 PM IST
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Firm on relay hunger strike for PHC upgrade
ऊखीमठ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की मांग को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन साेमवार में 15वें दिन भी जारी रहा। ब्लॉक के विभिन्न गांवों से पहुंचे ग्राम प्रधानों एवं महिला मंगल दलों से जुड़ी महिलाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। तहसील परिसर में मनवर सिंह, उदय सिंह रावत, बलवीर सिंह पंवार, जगमोहन सिंह पंवार एवं महेंद्र रावत क्रमिक अनशन पर बैठे। वहीं ग्राम सभा रांसी, उनियाणा, गुडगू, तुलंगा, हुड्डू, मक्कूमठ एवं भींगी सहित विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधानों और महिला मंगल दल की महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आंदोलनकारियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही। संवाद
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