Rudraprayag News: सड़क के लिए धरना 41वें दिन भी जारी

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चोपता। तुंगनाथ मोटर मार्ग को लेकर मोहनखाल-किनझाणी-तुंगनाथ संघर्ष समिति का धरना 41वें दिन भी जारी रहा। समिति के अध्यक्ष राकेश नेगी ने बताया कि आंदोलन को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना देने वालों में समिति के सचिव वासुदेव नेगी, उपाध्यक्ष दीपक थपलियाल, सहसचिव धर्मेंद्र बिष्ट, कोषाध्यक्ष राजीव नेगी, प्रदीप, राजेश सिंह, राहुल सिंह, हरीश नेगी, शिव सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश, राजेश सिंह नेगी, उमेद सिंह रावत आदि शामिल रहे। संवाद

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