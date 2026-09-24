Rudraprayag News: भाषण में राइंका मयाली की यशोदा अव्वल

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जखोली। न्याय पंचायत के अंतर्गत संकुल गोर्ती का संकुल स्तरीय सामाजिक विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भाषण, क्विज और मॉडल निर्माण प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। भाषण प्रतियोगिता में राइंका मयाली की यशोदा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मॉडल प्रतियोगिता में राइंका जयंती कोठियाड़ा के सौरभ ने बाजी मारी। क्विज प्रतियोगिता में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लौंगा की सृष्टी प्रथम रही। विजेता छात्र-छात्राएं आगामी विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में संकुल का प्रतिनिधित्व करेंगे। संकुल प्रभारी प्रवीण राणा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में निर्णायक एसपी थपलियाल, मुकेश भट्ट और शधीरज आर्य ने प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन किया। संवाद

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