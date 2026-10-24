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केदारनाथ : शिव का सौम्य व रुद्र है रूप

Sat, 24 Oct 2026 07:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sat, 24 Oct 2026 07:33 PM IST
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Shiva both gentle and fierce
केदारनाथ/फाटा। केदारनाथ धाम में ललित रामदास महाराज के सानिध्य में आयोजित शिव महापुराण कथा में भक्त व तीर्थयात्री कथा श्रवण को पहुंच रहे है। आचार्य दुर्गेश प्रसाद ने कथा वाचन कर श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा बताई। उन्होंने भगवान शिव के रुद्र और सौम्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होते हैं। उन्होंने केदारपुरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि इसी पवित्र भूमि पर भगवान शिव ने भैंसे के रूप में पांडवों को दर्शन दिए थे और उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया था। आयोजकों ने बताया आगामी दो नवंबर को पूर्णाहुति के साथ शिव महापुराण कथा का समापन किया जाएगा। इस दौरान राम प्रसाद, राम भरोसे सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
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