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Rudraprayag News: कार्यशाला में तीन स्कूलों के 50 शिक्षकों ने लिया भाग

Sat, 24 Oct 2026 07:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sat, 24 Oct 2026 07:38 PM IST
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50 teachers from three schools participated in the workshop.
रुद्रप्रयाग। सीबीएसई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टीचर्स, देहरादून की ओर से शनिवार को अनूप नेगी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, गुलाबराय में आर्ट इंटीग्रेशन पर कार्यशाला हुई। तीन विद्यालयों के 50 शिक्षकों ने भाग लिया। रिसोर्स पर्सन राजेश देवराणी ने बताया कि संगीत, नृत्य, चित्रकला और नाटक को विषय-शिक्षण से कैसे जोड़ा जाए। प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यशाला से शिक्षकों को कक्षा-शिक्षण को आनंदपूर्ण और अनुभव-आधारित बनाने की नई दिशा मिली है। इन तरीकों को अपने विद्यालयों में लागू करेंगे। प्रशिक्षण में प्रतिभागी विद्यालय अनूप नेगी मेमोरियल स्कूल, गुलाबराय ,डॉ. जैक्स वीन नेशनल स्कूल, गुप्तकाशी और श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, तिलानी के 50 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। संवाद
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