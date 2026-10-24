Rudraprayag News: मिलेट कार्यशाला में सीखा झंगोरे का दलिया बनाना

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शनिवार को कार्यशाला में विशेषज्ञों ने मोटे अनाज से निर्मित खाद्य पदार्थों की जानकारी दी। प्रतिभागियों ने झंगोरे का दलिया व खीर, मंडुवे से निर्मित पदार्थों के निर्माण की जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यशाला के सचिव डॉ. सचिन नेगी, विद्यालय के शिक्षक भगवान सिंह रावत, धीरेंद्र सिंह बर्त्वाल, अनूप नेगी, पूनम, जगदंबा चमोला, मातबर सिंह नेगी, धर्मानंद चमोला, मंजरी नेगी, स्वदेश राज, संध्या, कपिल बुटोला और राकेश लाल, नवीन बर्त्वाल आदि उपस्थित रहे। संवाद

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चोपता। राइका जवाहर नगर मयकोटी में मिलेट पर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला में छात्र-छात्राओं व महिला स्वयं सहायता समूहों ने मोटे अनाजों से निर्मित प्रोडक्ट बनाने की विधि सीखी। यह कार्यशाला रिपब्लिक फाउंडेशन सोसाइटी व उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून के माध्यम से आयोजित की जा रही है।