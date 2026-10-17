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रुद्रप्रयाग: ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे राजस्थान के श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत

Sat, 17 Oct 2026 10:20 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, ऊखीमठ।
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊखीमठ। Published by: Renu Saklani Updated Sat, 17 Oct 2026 10:20 PM IST
सार

उत्तराखंड में केदारनाथ दर्शन के लिए आए राजस्थान के एक श्रद्धालु की शनिवार सुबह मौत हो गई। 66 वर्षीय भाग चन्द अग्रवाल ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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Rudraprayag News Rajasthan pilgrim dies of heart attack while visiting omkareshwar temple in ukhimath
Heart Attack - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर

विस्तार
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ओंकारेश्वर मंदिर में शनिवार सुबह दर्शन के लिए पहुंचे राजस्थान के 66, श्रद्धालु की हृदयाघात से मौत हो गई। उन्हें 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस के अनुसार, भाग चन्द अग्रवाल निवासी महादेव कॉलोनी, छोटी बस्ती, पुष्कर, अजमेर राजस्थान, छह सदस्यीय दल के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए आए थे। शनिवार में ओंकारेश्वर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्हें अचानक हृदयाघात हो गया। इसके बाद उन्हे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। एसएसआई राजेन्द्र पुजारा ने बताया कि शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 

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