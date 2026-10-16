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Rudraprayag News: ऊखीमठ में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का शुभारंभ

Fri, 16 Oct 2026 05:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 16 Oct 2026 05:36 PM IST
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Inauguration of a Bank of India branch in Ukhimath
फोटो
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ऊखीमठ। तहसील मुख्यालय में बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा का विधिवत शुभारंभ किया गया। शाखा खुलने से नगर सहित आसपास के गांवों के लोगों, व्यापारियों और काश्तकारों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। शुक्रवार को बैंक शाखा का शुभारंभ करते हुए मधुगंगा ग्रुप के चेयरमैन कुशाल सिंह नेगी, प्रबल सिंह राणा एवं महानंद रावत ने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का सीधा लाभ व्यापारियों, ग्रामीणों के साथ ही यहां यात्रियों को मिलेगा। बैंक के उप आंचलिक प्रबंधक, देहरादून आंचल भानु प्रताप नबियाल ने बैंक की विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मनोरथ राणा ने ग्राहकों को बैंक की कार्यप्रणाली और उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराया। संवाद
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