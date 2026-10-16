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Rudraprayag News: डीपीसी चुनाव से पहले संपंन भाजपा में शामिल

Fri, 16 Oct 2026 05:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 16 Oct 2026 05:49 PM IST
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Prominent figures join BJP ahead of DPC elections
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रुद्रप्रयाग। कांग्रेस नेता व चोपता वार्ड से निर्दलीय चुनाव जीते जिला पंचायत के सदस्य संपंन नेगी शुक्रवार को डीपीसी चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा पार्टी कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि डीपीसी के सदस्य के रूप में अब वह क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने संपंन नेगी को पार्टी का पटगा पहनाकर सदस्यता दिलाई। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत ने उनका स्वागत किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रितु नेगी, सदस्य गंभीर बिष्ट, जयवर्धन कांडपाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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