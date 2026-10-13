फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Relay hunger strike begins to demand regularization.

Rudraprayag News: स्थायीकरण की मांग के लिए क्रमिक अनशन शुरू

Tue, 13 Oct 2026 05:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Tue, 13 Oct 2026 05:21 PM IST
विज्ञापन
Relay hunger strike begins to demand regularization.
फोटो
विज्ञापन

केदारनाथ मंदिर परिसर में अनशन पर बैठे अस्थायी कर्मचारी
300 कर्मचारियों को स्थायी करने, दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को सहायता देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
केदारनाथ/रुद्रप्रयाग। केदारनाथ मंदिर में तैनात अस्थायी वेतन कर्मियों ने वर्षों से लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने उन्हें स्थायी करने, आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की मांग की और मंदिर समिति को इस संबंध में पत्र भेजा। केदारनाथ मंदिर परिसर में बैठे कर्मियों ने कहा कि क्रमिक अनशन अभी एक सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी।

पत्र में कर्मचारियों ने कहा कि बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन करीब 300 अस्थायी कर्मचारी दशकों से धामों में सेवाएं दे रहे हैं। मगर उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सेवा के दौरान दिवंगत हुए करीब 12 कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। कहा गया है कि कर्मचारी एक सप्ताह तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से दोपहर एक बजे तक केदारनाथ मंदिर परिसर में क्रमिक अनशन करेंगे। इस दौरान राजेंद्र सिंह, संदीप रावत, देवी प्रसाई, संदीप बजवाल, दलीप, अरविंद, जगमोहन, संजय सिंह, नवीन, आलोक बजवाल, संदीप मोहन, दिलबर, विजयप्रकाश, अनुज रावत, अरुण नौटियाल, विपिन कुमार, मनोज बगवाड़ी, सुदीप, नितिन पोस्ती, देवेंद्र सिंह राणा, आनंद और योगेश मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed