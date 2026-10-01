Rudraprayag News: कॅरिअर और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

विज्ञापन



ऊखीमठ। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज ऊखीमठ में कॅरिअर मार्गदर्शन एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज नेगी ने छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का आयोजन रिन्यू पावर कंपनी बेडुबगड़ और सृष्टि ट्रस्ट की ओर से किया गया। प्रभारी निरीक्षक ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचाव और ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने के उपाय बताए। साथ ही सिंथेटिक ड्रग्स के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। वहीं विद्यार्थियों को साइबर जागरूकता संबंधी पुस्तिकाएं भी वितरित की गईं। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य विश्वनाथ बेंजवाल, विद्यालयी स्टाफ, रिन्यू पावर कंपनी के वक्ता देवेंद्र रावत और पीयूष मैठानी सहित करीब 150 छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। संवाद

फोटो