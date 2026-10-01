Rudraprayag News: थुम्बी हेलिपैड जामू का संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 01 Oct 2026 06:28 PM IST
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फाटा। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश पर उपजिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल रावत के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने थुम्बी हेलिपैड जामू का निरीक्षण किया। टीम ने हेलिपैड पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और आपातकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तहसीलदार ऊखीमठ निशांत कंबोज, राजस्व निरीक्षक गुप्तकाशी, राजस्व उपनिरीक्षक और चौकी प्रभारी टीम में शामिल रहे। अधिकारियों ने हेलिपैड परिसर की सफाई, सैनिटाइजेशन, यात्रियों के आगमन, टिकट काउंटर, सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन रैन शेल्टर का निरीक्षण किया। संयुक्त टीम ने हेली सेवा के प्रतिनिधियों को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने तथा पूर्व में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संवाद
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