Rudraprayag News: मार्ग खोलने के लिए मंत्री से लगाई गुहार

गुप्तकाशी। पिछले दो माह से क्षतिग्रस्त कालीमठ-बेडुला, ब्यूंखी, कुणजेठी-जग्गी बागवान मार्ग खोलने के लिए प्रभावित गांवों के जनप्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी खोलने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि मार्ग बंद होने से बेडुला, ब्यूंखी, कुणजेठी और जग्गी बागवान के ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।ग्राम प्रधान बेडुला प्रदीप राणा, ग्राम प्रधान ब्यूंखी बलवीर रौथाण, ग्राम प्रधान कुणजेठी अनिल शाह, प्रधान संगठन अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान जाल तिलोक रावत, प्रधान प्रतिनिधि जग्गी बागवान भगवान सिंह राणा और क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि कमल रावत ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से मार्ग जल्द खोलने की मांग की। वहीं विभागीय कनिष्ठ अभियंता हरीश भट्ट ने बताया कि सोमवार को मार्ग हल्के वाहनों के लिए खोला गया था लेकिन तीन स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त होने और एक स्थान पर दलदल के कारण यातायात सुचारु नहीं हो पाया। मौसम अनुकूल रहा तो जल्द मार्ग खोल दिया जाएगा। संवाद