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उत्तराखंड: रुद्रप्रयाग में दिव्यांगता प्रमाणपत्र के नाम पर पांच हजार की रिश्वत, ऑर्थोपेडिक सर्जन गिरफ्तार

Tue, 29 Sep 2026 11:21 AM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 29 Sep 2026 11:21 AM IST
सार

दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने के एवज में पांच हजार रुपये मांगने के आरोप में विजिलेंस ने जिला अस्पताल के डॉक्टर को रंगेहाथ पकड़ा।

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Orthopedic surgeon arrested for taking 5,000 bribe for disability certificate rudraprayag news
रिश्वत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में तैनात ऑर्थोपेडिक सर्जन को विजिलेंस ने पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि डॉक्टर ने एक व्यक्ति से दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने मामले की जांच की और मंगलवार को अस्पताल में कार्रवाई की। इसी दौरान डॉक्टर को शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपये लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया।

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गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम ने डॉक्टर के आवास पर भी छापा मारा। अब गिरफ्तार डॉक्टर को विजिलेंस टीम आगे की कार्रवाई के लिए देहरादून लेकर आएगी।

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