Rudraprayag News: संपूर्ण पूजा प्रकाश सौरभ पुस्तक का विमोचन

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रुद्रप्रयाग। श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय में सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा, रुद्रप्रयाग एवं चमोली मंशाराम मैदुली की कृति संपूर्ण पूजा प्रकाश सौरभ पुस्तक का विमोचन हुआ। उन्होंने कहा कि यह कृति विद्यार्थियों, अध्येताओं और संस्कृत प्रेमियों के लिए उपयोगी साबित होगी। प्रधानाचार्य शशि भूषण बमोला ने कहा कि संस्कृत साहित्य की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने में ऐसे रचनात्मक प्रयास महत्वपूर्ण हैं। इस अवसर पर प्रवक्ता व्याकरण जयप्रकाश गौड़, देवी प्रसाद नौटियाल, सुखदेव सिलोरी, कुलदीप डिमरी, विनय नैनवाल और शशांक चमोली आदि मौजूद रहे। संवाद

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