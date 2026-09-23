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Rudraprayag News: केदारनाथ हेली टिकट के नाम पर ठगी का आरोपी ऋषिकेश से गिरफ्तार

Wed, 23 Sep 2026 05:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 23 Sep 2026 05:53 PM IST
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Man accused of fraud involving Kedarnath helicopter tickets arrested from Rishikesh.
पुणे महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से ठगे थे पांच लाख रुपये
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कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को भेजा जेल
संवाद न्यूज एजेंसी

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान हेली सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हेली टिकट बुकिंग के नाम पर श्रद्धालु से करीब पांच लाख रुपये की ठगी की थी। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पुरसाड़ी चमोली भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार अगस्त माह में पुणे महाराष्ट्र निवासी करण गुजराल ने हेली सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत कोतवाली गुप्तकाशी दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि शीशमबाड़ा शेरपुर देहरादून निवासी राहुल थापा ने पैसों के लालच में श्रद्धालुओं को हेली टिकट उपलब्ध कराने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन, सिम कार्ड सहित, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस की ओर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक और बैंक संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं होटल संचालकों और हेली प्रदाता कंपनियों से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है।
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