Rudraprayag News: गडमिल और किमाणा में ग्रामीणों ने उठाईं समस्याएं
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 23 Sep 2026 05:41 PM IST
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रुद्रप्रयाग। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत अगस्त्यमुनि ब्लॉक की ग्राम पंचायत गडमिल और ऊखीमठ ब्लॉक की ग्राम पंचायत किमाणा में ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने समस्याएं रखीं। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, शिक्षा, खेल मैदान, सोलर लाइट, जंगली जानवरों से सुरक्षा समेत विभिन्न समस्याएं बताईं। अधिकारियों ने समस्याओं को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
गडमिल में कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता योगेश चंद्र कोटियाल ने की। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल लाइन टूटने से उत्पन्न समस्या और जंगली जानवरों से संबंधित समस्याएं रखीं। वहीं किमाणा में जिला सूचना अधिकारी केएल टम्टा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पेयजल लाइनों की मरम्मत, सारी करोखी, पैंज और किमाणा पेयजल योजनाओं में शेष कनेक्शन पूरे करने, मुख्य स्रोत पर पेयजल चैंबर बनाने तथा देवरियाताल-किलपुड़ा पेयजल योजना में दूषित पानी की समस्या आदि की मांग उठाई। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने नशा मुक्ति की भी शपथ ली।
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रुद्रप्रयाग। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत अगस्त्यमुनि ब्लॉक की ग्राम पंचायत गडमिल और ऊखीमठ ब्लॉक की ग्राम पंचायत किमाणा में ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने समस्याएं रखीं। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, शिक्षा, खेल मैदान, सोलर लाइट, जंगली जानवरों से सुरक्षा समेत विभिन्न समस्याएं बताईं। अधिकारियों ने समस्याओं को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
गडमिल में कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता योगेश चंद्र कोटियाल ने की। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल लाइन टूटने से उत्पन्न समस्या और जंगली जानवरों से संबंधित समस्याएं रखीं। वहीं किमाणा में जिला सूचना अधिकारी केएल टम्टा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पेयजल लाइनों की मरम्मत, सारी करोखी, पैंज और किमाणा पेयजल योजनाओं में शेष कनेक्शन पूरे करने, मुख्य स्रोत पर पेयजल चैंबर बनाने तथा देवरियाताल-किलपुड़ा पेयजल योजना में दूषित पानी की समस्या आदि की मांग उठाई। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने नशा मुक्ति की भी शपथ ली।
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