केदारनाथ धाम: कर्नाटक और हिमाचल के दो यात्रियों की बिगड़ी तबीयत, हेली एंबुलेंस से भेजा गया एम्स ऋषिकेश

केदारनाथ धाम स्थित स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय में भर्ती दो यात्रियों की तबीयत बिगड़ने पर शुक्रवार को उन्हें हेली एंबुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित अधिकारियों और चिकित्सा दल के साथ समन्वय कर दोनों यात्रियों को उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की।

विज्ञापन

विज्ञापन