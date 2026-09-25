केदारनाथ धाम: कर्नाटक और हिमाचल के दो यात्रियों की बिगड़ी तबीयत, हेली एंबुलेंस से भेजा गया एम्स ऋषिकेश
केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान दो यात्रियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए हेली एंबुलेंस से ऋषिकेश भेजा गया
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केदारनाथ धाम स्थित स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय में भर्ती दो यात्रियों की तबीयत बिगड़ने पर शुक्रवार को उन्हें हेली एंबुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित अधिकारियों और चिकित्सा दल के साथ समन्वय कर दोनों यात्रियों को उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की।
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जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि रेफर किए गए यात्रियों में कर्नाटक निवासी 65 वर्षीय मोहन भंडारी और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू निवासी चेतराम शामिल हैं। चिकित्सकीय परामर्श के बाद दोनों यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए हेली एंबुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया।