फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Ramlila performances in Agastyamuni to begin on the 23rd

Rudraprayag News: अगस्त्यमुनि में रामलीला मंचन 23 से

Fri, 16 Oct 2026 05:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 16 Oct 2026 05:23 PM IST
विज्ञापन
Ramlila performances in Agastyamuni to begin on the 23rd
अगस्त्यमुनि। भगवान श्रीराम की लीला के मंचन को लेकर तैयारियां शुरू हुई है। अगस्त्य रामलीला समिति के ओर से रामलीला मैदान में 23 अक्तूबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसके लिए समिति के पदाधिकारी और स्थानीय कलाकार रात के समय तैयारियां कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष कमलेश जमलोकी ने बताया कि 23 अक्तूबर से रामलीला मैदान में भगवान श्रीराम की लीला का मंचन शुरू होगा। इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष सौरभ बिष्ट, अखिलेश गोस्वामी, हेमंत फरस्वाण, सुशील गोस्वामी, कमलकांत सेमवाल, बप्पी कंडारी, जितेंद्र रावत, महेंद्र सिंह, दिव्या, समय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed