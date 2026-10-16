Rudraprayag News: अगस्त्यमुनि में रामलीला मंचन 23 से

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अगस्त्यमुनि। भगवान श्रीराम की लीला के मंचन को लेकर तैयारियां शुरू हुई है। अगस्त्य रामलीला समिति के ओर से रामलीला मैदान में 23 अक्तूबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसके लिए समिति के पदाधिकारी और स्थानीय कलाकार रात के समय तैयारियां कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष कमलेश जमलोकी ने बताया कि 23 अक्तूबर से रामलीला मैदान में भगवान श्रीराम की लीला का मंचन शुरू होगा। इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष सौरभ बिष्ट, अखिलेश गोस्वामी, हेमंत फरस्वाण, सुशील गोस्वामी, कमलकांत सेमवाल, बप्पी कंडारी, जितेंद्र रावत, महेंद्र सिंह, दिव्या, समय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संवाद