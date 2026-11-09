Rudraprayag News: केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विस क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की अंतिम सूची जारी

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रुद्रप्रयाग। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत जनपद के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की संशोधित अंतिम सूची जारी कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग से तीन नवंबर को अनुमोदन मिलने के बाद सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मतदेय स्थलों की सूची में संशोधन किए गए हैं। मतदाता जनपद की आधिकारिक वेबसाइट पर सूची देख सकते हैं। इसके अलावा सूची नगर पालिका, नगर पंचायत, खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और जिला निर्वाचन कार्यालय में भी उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थलों की सूची देखने की अपील की है। संवाद