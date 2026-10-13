Rudraprayag News: सुलभ शौचालय निर्माण की मांग

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इससे बाजार आने वाली महिला व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता पंचम सिंह नेगी, व्यापार संघ अध्यक्ष योगम्बर कुनियाल, व्यापारी योगंबर रावत, गणेश नेगी और यशपाल सिंह रावत ने बाजार में आधुनिक सुलभ शौचालय बनाने और वर्तमान शौचालय की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। संवाद

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चोपता। तल्ला नागपुर क्षेत्र के चोपता बाजार में जनसुविधाओं की कमी बनी हुई है। तेजी से बढ़ते बाजार में सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बना पुराना शौचालय भी नियमित सफाई न होने से गंदगी और दुर्गंध से भरा है। लोगों ने यहां शौचालय की सफाई करने और आधुनिक सुलभ शौचालय निर्माण की मांग की।