Rudraprayag News: बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाएं

डीएम ने वन स्टॉप सेंटर और संगम पुस्तकालय का किया निरीक्षणसंवाद न्यूज एजेंसीरुद्रप्रयाग। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने वन स्टॉप सेंटर और संगम पुस्तकालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं और बालिकाओं को दी जा रही सेवाओं, परामर्श, विधिक एवं पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधा और आश्रय व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए।डीएम ने निर्देश दिए कि केंद्र पर पहुंचने वाली पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित, संवेदनशील और सम्मानजनक माहौल मिले। उन्होंने बताया कि एक पुस्तकालय दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाएं अभियान के तहत जिले में 1000 पुस्तकों का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष अब तक 2500 पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अभियान के तहत 150 पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं। जिलाधिकारी ने पुस्तकालय में अध्ययन करने आए बच्चों से बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने और पुस्तकालयों को अधिक उपयोगी बनाने पर जोर दिया। इस दौरान सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत, डीडीओ मनविंदर कौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा, आरडब्ल्यूडी की अधिशासी अभियंता मीनल गुलाटी, जिला सेवायोजन अधिकारी सुशील चामोली और वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला मौजूद रहीं।