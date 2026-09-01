Rudraprayag News: जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग प्रदेश में दूसरी बार रहा अव्वल

कायाकल्प योजना के तहत राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिलासंवाद न्यूज एजेंसीरुद्रप्रयाग। स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं में जिला अस्पताल ने एक बार फिर प्रदेश में अपनी बेहतर व्यवस्था का लोहा मनवाया है। कायाकल्प योजना के तहत जिला अस्पताल को वर्ष 2025-26 के लिए जिला अस्पताल श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। अस्पताल को इससे पहले भी वर्ष 2022 में भी प्रदेश में पहला स्थान मिला था।कायाकल्प योजना के तहत अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, पेयजल, अस्पताल का रखरखाव, मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण और संस्थागत प्रबंधन समेत विभिन्न मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। इन मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर जिला अस्पताल फिर से प्रदेश में प्रथम है। जिला अस्पताल के अलावा जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों ने भी उपलब्धि हासिल की है। जखोली ब्लॉक के पीएचसी रणधार को जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पीएचसी का पुरस्कार मिला है। वहीं पीएचसी तिलवाड़ा और बसुकेदार को कमेंडेशन अवॉर्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ आयुष्मान आरोग्य मंदिर की श्रेणी में खांखरा प्रथम और जावाड़ी प्रथम रनरअप रहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पारुल गोयल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सीमा टेकचंदानी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसके द्विवेदी ने उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई दी है।