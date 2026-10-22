Rudraprayag News: श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञानयज्ञ का समापन
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 22 Oct 2026 05:15 PM IST
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अगस्त्यमुनि। मंदिर मार्ग स्थित मलासी सदन में चल रहे श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानयज्ञ का बृहस्पतिवार को समापन हो गया। अंतिम दिन कथा श्रवण के बाद पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कथावाचक आचार्य अनिल बेंजवाल और यज्ञ में शामिल पंडितों को विदाई दी गई। इस अवसर पर राहुल मलासी, कैलाश मलासी, दिनेश मलासी, कमलकांत सेमवाल, सुरेश, आशीष भट्ट, दीपक बेंजवाल, पंडित सुशील बेंजवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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अगस्त्यमुनि। मंदिर मार्ग स्थित मलासी सदन में चल रहे श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानयज्ञ का बृहस्पतिवार को समापन हो गया। अंतिम दिन कथा श्रवण के बाद पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कथावाचक आचार्य अनिल बेंजवाल और यज्ञ में शामिल पंडितों को विदाई दी गई। इस अवसर पर राहुल मलासी, कैलाश मलासी, दिनेश मलासी, कमलकांत सेमवाल, सुरेश, आशीष भट्ट, दीपक बेंजवाल, पंडित सुशील बेंजवाल आदि मौजूद रहे। संवाद