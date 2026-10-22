रुद्रप्रयाग: बैनोली गांव में साधु की हत्या से हड़कंप, खेत में मिला शव, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार
गांव की कुछ महिलाओं ने खेत में मंदिर के अर्चक महात्मा का शव पड़ा देखा। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों की ओर से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
विस्तार
जखोली ब्लॉक के अंतर्गत बैनोली गांव में एक साधु की हत्या का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव स्थित गुणखेश्वर मंदिर के अर्चक महात्मा का शव खेत में मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
ग्राम प्रधान बैनोली सूर्यप्रकाश नौटियाल ने बताया कि गांव की कुछ महिलाओं ने खेत में मंदिर के अर्चक महात्मा का शव पड़ा देखा। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों की ओर से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
UK Top News: दलेर मेहंदी विवाद में बोले सीएम, रेखा का किया बचाव, कांग्रेस पर बोला हमला, कैबिनेट में बड़े फैसले
डीएसपी विकास पुंडीर ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर अगस्त्यमुनि और रुद्रप्रयाग से पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस ने शव बरामद कर मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
घटना के बाद से गांव में शोक और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर चर्चा बनी हुई है।