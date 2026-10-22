फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Sadhvi Uma Bharti offered prayers to Baba Kedar

Rudraprayag News: साध्वी उमा भारती ने किए बाबा केदार के दर्शन

Thu, 22 Oct 2026 06:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 22 Oct 2026 06:23 PM IST
विज्ञापन
Sadhvi Uma Bharti offered prayers to Baba Kedar
फाेटो
विज्ञापन

रुद्रप्रयाग। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं साध्वी उमा भारती ने बृहस्पतिवार को बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर के गर्भ गृह में भगवान केदारनाथ की पूजा की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद उमा भारती ने तीर्थपुरोहितों से बातचीत की और इसके बाद लौट गईं।

बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे साध्वी उमा भारती केदारनाथ पहुंचीं। उन्होंने बाबा केदार के मंदिर में जाकर विशेष पूजा-अर्चना की और कुछ देर ध्यान किया। उन्होंने बदरी-केदार मंदिर समिति के साथ ही तीर्थपुरोहितों से बातचीत की। बीकेटीसी ने उमा भारती का स्वागत किया। बदरी-केदार मंदिर समिति के प्रशासनिक अधिकारी डीएस भुजवाण ने बताया कि उमा भारती ने पूजा अर्चना की और कुछ देर रुकने के बाद वह लौट गईं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed