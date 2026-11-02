Rudraprayag News: गोवंश को आपदा मित्र और डीडीआरएफ ने बचाया

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बसुकेदार। कॉलोनी बाजार में स्कपर में फंसे गोवंश को तहसील बसुकेदार की आपदा मित्र और डीडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। गोवंश देर रात से स्कपर में फंसा हुआ था। सूचना मिलने पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर उसे बाहर निकाला। ग्रामीणों ने सड़कों पर लावारिस छोड़े जा रहे गोवंश को लेकर नाराजगी जताई। पूर्व प्रधान कौशलपुर जगदीश लाल, बलवीर सिंह सजवाण और संदीप नेगी ने कहा कि गोवंश के नाम पर बड़े-बड़े दावे करने वाले लोग उनकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग गोवंश के कानों में लगे टैग निकालकर उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। संवाद

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