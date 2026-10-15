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Rudraprayag News: कारोबार के नाम पर मुनाफे का लालच देकर व्यापारी से ठगी

Thu, 15 Oct 2026 03:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 15 Oct 2026 03:25 PM IST
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Businessman defrauded after being lured with the promise of profits from a business venture
पेंसिल कारोबार का दिया था झांसा, व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत
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कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र का मामला, अलग-अलग क्यूआर कोर्ड से भेजे 1.22 लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग। नगर पालिका क्षेत्र में एक युवा व्यापारी से पेंसिल कारोबार के नाम से ठगी की गई। ठगों ने पेंसिल कारोबार के बहाने व्यापारी से अच्छा खासा मुनाफा देने की बात कही। मुनाफे के लालच में आकर व्यापारी ने ठगों की ओर से भेजे गए अलग-अलग क्यूआर कोड से एक लाख बाइस हजार रुपये भुगतान भी कर दिया। कुछ समय बाद भी जब ठगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई तब व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। व्यापारी ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है।

मामला 25 सितंबर से 2 अक्तूबर के बीच का है। एक युवा व्यापारी को साइबर ठगों की ओर से पेंसिल कारोबार करने के बदले अच्छा मुनाफा देने का फोन आया। साइबर ठगों ने उनसे सामान खरीदने की बात कही और अच्छे मुनाफे का लालच दिया। अच्छे मुनाफे की चाह में व्यापारी ने साइबर ठगों को अलग-अलग क्यूआर के जरिये एक लाख बाइस हजार रुपये का भुगतान कर दिया। इसके बाद जब कई दिनों तक दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। व्यापारी ने कोतवाली में जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन शिकायत के बाद साइबर विशेषज्ञों की ओर से जांच की जाती है। उन्होंने किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में न आने की अपील की।
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