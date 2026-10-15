केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा हेलीपैड के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर, जम्मू के डोली संचालक के पैर में लगी चोट

केदारनाथ पैदल मार्ग पर बृहस्पतिवार सुबह पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण एक डोली संचालक घायल हो गया। घटना चीरबासा हेलीपैड के समीप हुई। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से डोली संचालक अजय कुमार के पैर में चोट आई है। वह जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले का निवासी है।

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