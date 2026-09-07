रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के पास खाई में गिरा यात्री, तलाश के लिए टीमें रवाना

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड से आगे छौड़ी गधेरे के पास सोमवार सुबह एक यात्री के खाई में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और आपदा राहत दल मौके के लिए रवाना हो गए हैं।

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