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Rudraprayag News: अंशिका मॉडल और क्विज में भूमि प्रथम

Thu, 01 Oct 2026 06:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 01 Oct 2026 06:15 PM IST
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Anshika stood first in the model competition, and Bhumi first in the quiz.
अगस्त्यमुनि। राजकीय इंटर कॉलेज मणिपुर में सामाजिक विज्ञान महोत्सव मनाया गया। कक्षा छह से आठ तक के छात्र-छात्राओं ने सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों पर मॉडल प्रस्तुत कर अपनी रचनात्मकता और विषय की समझ का प्रदर्शन किया। महोत्सव में मॉडल प्रतियोगिता के साथ भाषण और क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सामाजिक विज्ञान शिक्षिका ललिता रौतेला ने बताया कि मॉडल प्रतियोगिता में कक्षा आठ की अंशिका प्रथम, कक्षा छह के हार्दिक द्वितीय और कक्षा आठ की आरुषि तृतीय रहीं। भाषण में कक्षा सात की भूमि प्रथम, आराध्य द्वितीय और कक्षा आठ की कृतिका तृतीय रहीं। वहीं क्विज में कक्षा आठ की कृतिका प्रथम, अंशिका द्वितीय और कक्षा सात की वर्तिका तृतीय रहीं। प्रधानाचार्य महावीर सिंह रावत ने छात्रों को बधाई दी। संवाद
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