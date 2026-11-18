अपनी पुरखों की जमीन न छोड़ें : डाॅ. हरक सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 18 Nov 2026 07:07 PM IST
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तल्ला नागपुर विकास मेले में लोकगायक सौरभ मैठाणी ने बांधा समां
संवाद न्यूज एजेंसी
चोपता। तल्ला नागपुर कृषि औद्योगिक विकास मेले के चौथे दिन गढ़वाली लोक गायक सौरभ मैठाणी ने अपने गीतों से समां बांधा। मेले में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने पहाड़ से हो रहे पलायन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की खुशहाली से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिये स्थानीय निवासी अपनी पुरखों की जमीन न छोड़ें। उन्होंने पहाड़ की संस्कृति को बचाने और उसके संवर्धन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। इससे पूर्व उन्होंने मंच पर खूब ठुमके भी लगाए।
मेले में युवा लोक गायक सौरभ मैठाणी ने गीतों से समां बांधा। इस दौरान रुद्रप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष रुद्रप्रयाग संतोष रावत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष ऋतु नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख अगस्त्यमुनि शांति प्रसाद चमोला, कांग्रेस नेता प्रदीप थपलियाल, समाज सेवी कुलदीप रावत, दीप सिंह राणा, जिला पंचायत सदस्य सम्पन्न नेगी, मेला समिति के अध्यक्ष ललित मोहन मेवाल, उपाध्यक्ष लक्ष्मण बर्त्वाल, प्रधान सरोजनी देवी, पंचम सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चोपता। तल्ला नागपुर कृषि औद्योगिक विकास मेले के चौथे दिन गढ़वाली लोक गायक सौरभ मैठाणी ने अपने गीतों से समां बांधा। मेले में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने पहाड़ से हो रहे पलायन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की खुशहाली से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिये स्थानीय निवासी अपनी पुरखों की जमीन न छोड़ें। उन्होंने पहाड़ की संस्कृति को बचाने और उसके संवर्धन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। इससे पूर्व उन्होंने मंच पर खूब ठुमके भी लगाए।
मेले में युवा लोक गायक सौरभ मैठाणी ने गीतों से समां बांधा। इस दौरान रुद्रप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष रुद्रप्रयाग संतोष रावत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष ऋतु नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख अगस्त्यमुनि शांति प्रसाद चमोला, कांग्रेस नेता प्रदीप थपलियाल, समाज सेवी कुलदीप रावत, दीप सिंह राणा, जिला पंचायत सदस्य सम्पन्न नेगी, मेला समिति के अध्यक्ष ललित मोहन मेवाल, उपाध्यक्ष लक्ष्मण बर्त्वाल, प्रधान सरोजनी देवी, पंचम सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।
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