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Roorkee News: 98 हजार एडवांस लेकर गायब हुए श्रमिक, रिपोर्ट दर्ज

Wed, 11 Nov 2026 06:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:02 PM IST
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Workers disappear after taking an advance; case registered
कोल्हू पर काम करने के लिए 98 हजार की रकम एडवांस लेकर कर्मचारी दो दिन के बाद ही गायब हो गए। कोल्हू संचालक के संपर्क करने पर उनके मोबाइल फोन भी बंद मिले। कोल्हू संचालक ने तीन नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ लक्सर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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कोतवाली क्षेत्र के रणसूरा गांव निवासी शौकीन ने बताया कि वह गांव में गन्ना कोल्हू चलाते हैं। उन्हें कोल्हू पर काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के सिकरोड़ा गांव निवासी लोगों से संपर्क किया था। सब कुछ तय होने के बाद उन्होंने वहां के ग्राम प्रधान के भतीजे की मौजूदगी में आरोपी परवेज, कामिल, समीर व 2 अन्य अज्ञात को बतौर एडवांस 98 हजार की रकम भी दी। 1 नवंबर को पांचों श्रमिक उनके कोल्हू पर काम करने के लिए आए। तीन नवंबर को तीनों आरोपी वहां से बिना बताए गायब हो गए। उनके मोबाइल फोन भी बंद मिले। काफी प्रयास के बाद भी वह उनसे संपर्क नहीं कर सका। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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