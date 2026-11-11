Roorkee News: भाई दूज पर देरी से चलीं लंबी दूरी की ट्रेनें

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बुधवार को जयनगर - अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 10 घंटों की देरी से चली। सहरसा - अंबाला कैंट स्पेशल एक्सप्रेस 7 घंटे और छपरा - अमृतसर एक्सप्रेस 6 घंटे की देरी से चली।वहीं, कोलकाता - अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस 5 घंटे, जालंधर सिटी - दिल्ली एक्सप्रेस 6 घंटे, पूर्णियाकोर्ट - लुधियाना स्पेशल एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से चली। हावड़ा - अमृतसर मेल और सहरसा - अमृतसर पूजा स्पेशल 2 - 2 घंटे हावड़ा - देहरादून एक्सप्रेस, चंदौसी - ऋषिकेश पैसेंजर, दिल्ली - जालंधर सिटी एक्सप्रेस 1 - 1 घंटा देरी से चलीं।इसके अलावा अमृतसर - पूर्णियाकोर्ट जंक्शन, पुरी - योगनरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, लालगढ़ - डिबू्रगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस, देहरादून - सहारनपुर पैसेंजर, अमृतसर - पूर्णियाकोर्ट जंक्शन एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल दानापुर जंक्शन ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से 30 मिनट से लेकर 1 घंटे की देरी से चलीं।