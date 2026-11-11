Roorkee News: हर्ष फायरिंग के आरोपी कांग्रेस नेता का रिवाॅल्वर कब्जे में लिया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दिवाली के अवसर पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर गांव में हर्ष फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद कांग्रेस नेता वैभव सैनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के लाइसेंसी हथियार को कब्जे में ले लिया है।पुलिस अब शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया में जुट गई है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर हर्ष फायरिंग करना गंभीर मामला है। इससे किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है।पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि हर्ष फायरिंग के मामले में आरोपी वैभव सैनी का लाइसेंसी रिवाल्वर कब्जे में ले लिया गया है। उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।