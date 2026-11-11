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Roorkee News: हर्ष फायरिंग के आरोपी कांग्रेस नेता का रिवाॅल्वर कब्जे में लिया

Wed, 11 Nov 2026 06:12 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:12 PM IST
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Revolver of Congress leader accused of celebratory firing seized
दिवाली पर हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपी कांग्रेस नेता वैभव सैनी का लाइसेंसी रिवाल्वर कब्जे में ले लिया है। साथ ही उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हर्ष फायरिंग करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
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दिवाली के अवसर पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर गांव में हर्ष फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद कांग्रेस नेता वैभव सैनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के लाइसेंसी हथियार को कब्जे में ले लिया है।
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पुलिस अब शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया में जुट गई है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर हर्ष फायरिंग करना गंभीर मामला है। इससे किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है।
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पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि हर्ष फायरिंग के मामले में आरोपी वैभव सैनी का लाइसेंसी रिवाल्वर कब्जे में ले लिया गया है। उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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