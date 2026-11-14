Roorkee News: सोलानी पुल का अंतिम स्लैब डालने का काम शुरू

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कैबिनेट मंत्री एवं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने शनिवार को सोलानी नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सोनू त्यागी भी मौजूद रहे। करीब 36 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे पुल के अंतिम स्लैब के लिए लिंटर डालने का काम शुरू हो गया है। मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि सोलानी पुल शहर के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा कराना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को शेष कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि पुराना पुल करीब चार साल पूर्व बारिश के कारण कमजोर होने से भारी वाहनों की आवाजाही बंद है। नए पुल के शुरू होने से स्कूल बसों, व्यापारिक वाहनों और आम लोगों को राहत मिलेगी।