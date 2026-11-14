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Roorkee News: मंदिर में चोरी के आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 14 Nov 2026 05:29 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 05:29 PM IST
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FIR registered against person accused of theft at a temple
सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही पुलिस
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संवाद न्यूज एजेंसी

लक्सर। नगर के केशवनगर मार्ग स्थित श्री साईं शनिधाम मंदिर में घुसकर दानपात्र से चोरी किए जाने के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मंदिर और मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है।


नगर में पुराने रेलवे क्राॅसिंग के पास केशवनगर मार्ग पर स्थित श्री साईं शनिधाम मंदिर के पुजारी पंडित अवनीश शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 नवंबर की दोपहर करीब 1 बजे वह मंदिर से किसी कार्य से बाहर गए थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर तीन युवक वहां पहुंचे। इनमें एक युवक ने मंदिर में घुसकर यहां रखे दानपात्र को तोड़कर उसमें से 10 से 12 हजार की नकदी चोरी कर ली। बाहर खड़े उसके साथी युवक ने परदे और दरवाजे बंद कर उसकी मदद की। तीसरा युवक यहां निगरानी करता रहा। चोरी की घटना यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। शीघ्र घटना का खुलासा किया जाएगा।
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