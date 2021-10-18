Roorkee News: अनैतिक संबंध का विरोध करने पर पत्नी को दिया तलाक

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लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी महिला की ओर से न्यायालय को दिए प्रार्थनापत्र में बताया गया कि उसकी शादी 10 जुलाई 2007 को जनपद के एक्कड़ निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उनका पति और ससुराल वाले दहेज में एक लाख नकद व बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित करते आ रहे थे।एक बेटी को जन्म देने पर उनकी प्रताड़ना और बढ़ गई। इस दौरान उनके पिता ने स्प्लेंडर बाइक भी दी लेकिन ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं हुए। वर्ष 2018 में आरोपियों ने दहेज के लिए उसकी पिटाई कर घर से निकाल दिया। तीन माह के बाद जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में समझौता होने पर वह उसे वापस ले गए लेकिन इसके बाद भी प्रताड़ित करते रहे। आरोप है कि इस दौरान उनके पति के ज्वालापुर निवासी महिला के साथ संबंध हो गए।एक जुलाई 2025 को उनका पति महिला को अपने घर लेकर आया और उनके सामने ही संबंध बनाने लगा। उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए घर से निकाल दिया। आरोपियों ने उनकी बच्ची को भी अपने पास ही रखा हुआ है। 14 मई को उनके पति ने फोन पर उन्हें तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। पुलिस को शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने महिला के पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।