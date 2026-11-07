Roorkee News: त्योहार पर रामनगर में गहराया जल संकट, 10 हजार की आबादी प्यासी

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पार्षद पंकज सतीजा ने बताया कि रामनगर क्षेत्र के दोनों पंपों के फेज में दिक्कत आने के कारण ओवरहेड टैंक नहीं भर सके। इस वजह से घरों तक पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पाई। उन्होंने कहा कि त्योहार को देखते हुए जल संस्थान को शहरभर में लगे नलकूपों की पहले से जांच करनी चाहिए थी ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी न उठानी पड़े।विभाग की लापरवाही के कारण हजारों लोगों को जल संकट से जूझना पड़ा। क्षेत्रवासी गिरधारी लाल, बृजेश तनेजा, रवि आनंद, पुष्प दत्त और गोविंद राय ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे पानी आया था लेकिन 10 से 15 मिनट बाद ही सप्लाई बंद हो गई। शनिवार सुबह भी पानी नहीं आया। त्योहार के दौरान पानी की अधिक जरूरत थी लेकिन आपूर्ति ठप रहने से नहाने-धोने और अन्य घरेलू कार्यों में दिक्कत हुई। घरों की छतों पर रखी पानी की टंकियां भी खाली हो गईं। मजबूरी में कई लोगों को सबमर्सिबल का सहारा लेकर काम चलाना पड़ा।