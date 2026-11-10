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Roorkee News: ट्रेन से टकराकर व्यक्ति की मौत, पहचान नहीं

Tue, 10 Nov 2026 07:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:04 PM IST
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Man dies after being hit by a train; identity unknown
मुरादाबाद-सहारनपुर रेलखंड पर ट्रेन से टकराकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजा है। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह लक्सर और रायसी रेलवे स्टेशन के मध्य ट्रैक पर एक व्यक्ति की ट्रेन से टकराकर मौत होने की सूचना रेलवे अधिकारी ने दी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच रही होगी। पुलिस के काफी प्रयास करने के बावजूद शव की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को मोर्चरी भेजा गया है।
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