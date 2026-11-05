Roorkee News: रंजिश में ग्रामीण पर बलकटी से हमला

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सुमित निवासी निरंजनपुर ने बताया कि गांव के कुछ लोग उनसे पुरानी रंजिश रखते हैं। 10 अक्तूबर की सुबह के समय वह अपने घर के बाहर खड़े थे। तभी आरोपी दीपक, श्रमपाल, सतीश कुमार, अंकित कुमार, रवि कुमार और यशवर्धन निवासी ग्राम निरंजनपुर कोतवाली लक्सर हाथ में लाठी - डंडे और धारदार हथियार लेकर वहां आए और उन्हें नीचे गिराकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी दीपक ने उनके सिर पर बलकटी से वार कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गए। आसपास के लोगों के आने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी वहां से चले गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

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निरंजनपुर गांव में पुरानी रंजिश के कारण सुमित पर गांव ही एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर पर बलकटी से वार होने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने नामजद छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।