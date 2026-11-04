फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   UP Forest Department erects board on Uttarakhand land, villagers angry

Roorkee News: उत्तराखंड की भूमि पर यूपी वन विभाग ने लगाया बोर्ड, ग्रामीणों में रोष

Wed, 04 Nov 2026 06:28 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:28 PM IST
विज्ञापन
UP Forest Department erects board on Uttarakhand land, villagers angry
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा को लेकर जसपुर रणजीतपुर गांव में विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश वन विभाग पर उत्तराखंड की भूमि पर अपना सीमा बोर्ड लगाकर कब्जे का प्रयास करने का आरोप लगाया है। मामले के स्थायी समाधान के लिए बुधवार को ग्रामीणों ने लक्सर एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला से मुलाकात कर शिकायतपत्र सौंपा।
विज्ञापन

राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में अवनीश, समीर, बिंदर, बालचंद, अमन, राजवीर, सत्यपाल आदि ग्रामीण एसडीएम से मिले। ग्रामीणों ने बताया कि 27 दिसंबर 2008 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग की टीम ने तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में सीमा का निर्धारण किया था।
विज्ञापन

उस समय सीमा पर पिलर भी लगाए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि तीन नवंबर की शाम करीब पांच बजे बिजनौर जिले के नजीबाबाद वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्तराखंड की भूमि पर उत्तर प्रदेश का बोर्ड लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही सीमा निर्धारित होने के बावजूद उनकी भूमि पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से दोनों राज्यों के राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर सीमा की दोबारा पैमाइश कराने और विवाद का स्थायी समाधान करने की मांग की। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed