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मुडलाना-लिब्बरहेड़ी और नाथूखेड़ी-नसीरपुर के बीच सिंचाई विभाग ने शुरू कराया निर्माण कार्यअरविंद गोयलमंगलौर। क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े सर्की राजबाहे पर स्थित दो पुलों का नवनिर्माण शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग की ओर से मुडलाना-लिब्बरहेड़ी और नाथूखेड़ी-नसीरपुर गांव के बीच इन पुलों का निर्माण करीब 10 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है। विभाग ने दोनों पुलों का निर्माण डेढ़ माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।ग्रामीणों के अनुसार, दोनों पुल दशकों पुराने होने के कारण काफी जर्जर हो चुके थे। पुलों की रेलिंग टूटने और ढांचा कमजोर होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। बरसात के दिनों में ग्रामीणों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता था। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लंबे समय से इनके पुनर्निर्माण की मांग उठाई जा रही थी।पुलों की खराब स्थिति के कारण सबसे अधिक परेशानी किसानों को होती थी। उन्हें खेतों तक कृषि यंत्र, खाद और बीज पहुंचाने के साथ फसल को मंडी और क्रय केंद्रों तक ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ट्रैक्टर-ट्रॉली और भारी वाहनों के आवागमन में भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी।सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों पुल तैयार होने से मुडलाना, लिब्बरहेड़ी, नाथूखेड़ी, नसीरपुर समेत आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों और किसानों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।क्षेत्र के जनता की समस्या को देखते हुए दोनों जर्जर पुलों का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। करीब 10 लाख रुपये की लागत से बन रहे इन पुलों को डेढ़ माह में तैयार करने का लक्ष्य है जिससे आवागमन पूरी तरह सुगम हो जाएगा।सुभाष चंद्रा अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग मुजफ्फरनगर