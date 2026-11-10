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Roorkee News: इकबालपुर मार्ग पर लग रहा जाम

Tue, 10 Nov 2026 06:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:37 PM IST
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Traffic jam on Iqbalpur Road
इकबालपुर मार्ग पर पुहाना के पास शाम के समय अक्सर वाहनों का जमघट लग जाता है। कई बार कुछ देर तक जाम की स्थिति तक बन जाती है। पैठ बाजार के दिन शाम के समय यहां वाहनों को अक्सर फंसे देखा जा सकता है।
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पुहाना के गुड्डू ने बताया कि इकबालपुर मार्ग पर शाम के समय फैक्टरियों की छुट्टी का समय रहता है। इससे दोपहिया व चारपहिया वाहनों से काफी लोगों की मौके से आवाजाही शुरू हो जाती हैं। कुछ बस वाहन भी फैक्टरी कर्मियों को छोड़ने के लिए तैयारी में रहते हैं। आसपास के दुकानदार गुलशन, सावेज ने बताया कि वाहनों की भीड़ लग जाने के कारण कई बार कुछ लोगों के बीच कहासुनी तक हो जाती है जिसकी जानकारी पुलिस को भी है। उन्होंने बताया कि पैठ बाजार के दिन बढ़ती भीड़ वाहनों की मुश्किल को बढ़ा देती है। कई बार इस दिन वाहन आधा घंटे तक भी फंसे रह जाते हैं। उन्हें पुलिस की मदद लेकर ही वहां से गुजारा जाता है।
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