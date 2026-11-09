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Roorkee News: नेहरू स्टेडियम में कचरा एकत्रित

Mon, 09 Nov 2026 09:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 09:20 PM IST
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Garbage collection at Nehru Stadium
दीपावली पर नेहरू स्टेडियम में लगाए गए पटाखा बाजार में बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो गया है। नगर निगम के कर्मचारियों ने कुछ स्थानों से कचरा उठाया लेकिन सोमवार रात तक भी पूरी तरह से कचरा नहीं उठ पाया। इसके अलावा स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य के चलते भी पानी और कीचड़ बन गया। स्टेडियम में सफाई नहीं होने से रोजाना खेलने के लिए आने वाले युवाओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
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