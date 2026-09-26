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Roorkee News: दून पब्लिक स्कूल के तीन खिलाड़ियों का स्टेट और नेशनल के लिए चयन

Sat, 26 Sep 2026 12:16 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:16 AM IST
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Three players from Doon Public School selected for state and national levels
दून पब्लिक स्कूल रुड़की के तीन खिलाड़ियों ने खेल क्षेत्र में सफलता हासिल की है। विद्यालय के छात्र आसिफ अहमद का चयन सीबीएसई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। राकिब और सोहेल का चयन राज्यस्तरीय अंडर-18 खो-खो चैंपियनशिप के लिए किया गया है। तीनों खिलाड़ियों के चयन से विद्यालय में खुशी का माहौल है।
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रामपुर चुंगी निवासी छात्र आसिफ अहमद अंडर-19 वर्ग में नॉर्थ जोन स्तर पर चयनित खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं। उनका चयन सीबीएसई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रतियोगिता गुड़गांव में आयोजित की जाएगी।
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वहीं विद्यालय के छात्र राकिब और सोहेल का चयन राज्य स्तरीय अंडर-18 खो-खो चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रतियोगिता हल्द्वानी, नैनीताल में आयोजित होगी। दोनों खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन से विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रधानाचार्य गौरव शर्मा ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और नियमित अभ्यास का परिणाम है।
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उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय के डायरेक्टर जहीर अहमद ने कहा कि विद्यालय शिक्षा के साथ खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। कोच चैंपियन सूरज चौधरी ने बताया कि खिलाड़ियों को नियमित शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है।


असिस्टेंट कोच हिमांशु शर्मा भी खिलाड़ियों को लगातार अभ्यास और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत के कारण उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में स्थान मिला है। विद्यालय परिवार ने तीनों खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं।
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