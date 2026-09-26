Roorkee News: गोगा म्हाड़ी पर हवन-पूजन और भंडारे में पहुंचे श्रद्धालु

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कार्यक्रम के मुख्य अनुष्ठान का शुभारंभ सुबह हुआ। विद्वान पंडित अनिल शर्मा ने मुख्य आयोजक नरेश धीमान भगत के साथ विधि-विधान से हवन संपन्न कराया। श्रद्धालुओं ने हवन में आहुति देकर क्षेत्र की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद आयोजित भंडारे में मंगलौर, लंढौरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।सुबह से ही म्हाड़ी परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं रात के समय धार्मिक एवं सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध कलाकारों ने जाहरवीर बाबा की जन्मगाथा और भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों की धुन पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर देर रात तक झूमते रहे। बाबा के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा।